В Белом доме отчитали журналиста

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Associated Press. Об этом она рассказала на брифинге, передает РИА Новости.
«Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Associated Press», — заявила Левитт.
Журналист выразил несогласие с подходами президента США Дональда Трампа по повышению пошлин, заявляя, что американский лидер не исполняет обещания понизить налоги, а тарифы приведут к их росту. «Президент привержен своим обещаниям», — подчеркнула Левитт.
Ранее Трамп упрекнул журналиста американской газеты The Washington Post (WP) Майкла Бернбаума за вопрос о российском лидере Владимире Путине. Бернбаум спросил Трампа, считает ли он, что Путин проявляет к нему неуважение тем, что продолжает спецоперацию на Украине на фоне попыток американского лидера установить мир.