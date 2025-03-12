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06:27, 12 марта 2025Мир

В Белом доме отчитали журналиста

Представитель Белого дома Левитт отчитала журналиста Associated Press
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Associated Press. Об этом она рассказала на брифинге, передает РИА Новости.

«Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Associated Press», — заявила Левитт.

Журналист выразил несогласие с подходами президента США Дональда Трампа по повышению пошлин, заявляя, что американский лидер не исполняет обещания понизить налоги, а тарифы приведут к их росту. «Президент привержен своим обещаниям», — подчеркнула Левитт.

Ранее Трамп упрекнул журналиста американской газеты The Washington Post (WP) Майкла Бернбаума за вопрос о российском лидере Владимире Путине. Бернбаум спросил Трампа, считает ли он, что Путин проявляет к нему неуважение тем, что продолжает спецоперацию на Украине на фоне попыток американского лидера установить мир.

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