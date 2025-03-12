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16:08, 12 марта 2025Экономика

В Европе обанкротился крупный производитель аккумуляторов для электромобилей

В Швеции обанкротился поставщик аккумуляторов для электрокаров Volkswagen
Вячеслав Агапов

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

В Швеции обанкротился производитель литий-ионных аккумуляторов для электромобилей Northvolt. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает РИА Новости.

Европейская компания ранее поставляла оборудование для электрокаров Volkswagen, Volvo и Scania. Однако в последнее время крупный бизнес столкнулся с рядом проблем, подорвавших его финансовое положение. Причиной банкротства стали рост капитальных затрат, геополитическую нестабильность, последующие сбои в цепочке поставок и изменения рыночного спроса

«После исчерпывающих усилий по изучению всех доступных способов обеспечения жизнеспособного финансового и операционного будущего компании, совет директоров Northvolt AB сегодня объявил, что компания подала заявление о банкротстве в Швеции», — пояснил источник.

В конце 2024 года компания Volvo Cars почти вдвое снизила прогноз годового роста продаж, посетовав на то, что отрасль «останется под давлением» из-за замедления спроса на автомобили и геополитической нестабильности. В октябре автогигант сменил свой прогноз в 12-15 процентов роста продаж в рознице до 7-8 процентов. Также Volvo отказалась от амбициозной цели продавать к 2030 году только электромобили. Концерн собирается к 2030 году направить 90-100 процентов своих мировых продаж на электромобили и подключаемые гибриды.

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