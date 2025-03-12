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22:08, 12 марта 2025Россия

Герасимов рассказал об освобождении населенных пунктов в Курской области

Герасимов: За пять дней освобождены 24 населенных пункта в Курской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Российская армия освободила 24 населенных пункта в Курской области за последние пять дней. Об этом главе РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит ТАСС.

«Только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области», — указал он.

Ранее Герасимов сообщил, что войскам России удалось освободить 86 процентов территории области, которую занимали Вооруженные силы Украины — около 1100 квадратных километров. Украинские потери в Курской области, по словам Герасимова, составили свыше 68 тысяч человек и более 7 тысяч единиц техники.

До этого стало известно, что Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава государства впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в регион.

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