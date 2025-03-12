Герасимов рассказал об освобождении населенных пунктов в Курской области

Герасимов: За пять дней освобождены 24 населенных пункта в Курской области

Российская армия освободила 24 населенных пункта в Курской области за последние пять дней. Об этом главе РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит ТАСС.

«Только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области», — указал он.

Ранее Герасимов сообщил, что войскам России удалось освободить 86 процентов территории области, которую занимали Вооруженные силы Украины — около 1100 квадратных километров. Украинские потери в Курской области, по словам Герасимова, составили свыше 68 тысяч человек и более 7 тысяч единиц техники.

До этого стало известно, что Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава государства впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в регион.