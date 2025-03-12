FAZ заявил о неспособности Европы быстро отказаться от поставок оружия США

Несмотря на желание стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия. Об этом написало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению автора материала, отделение от США в сфере вооружения «займет много лет и потребует гораздо больших сумм денег». Уточняется, что речь идет об американской системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которая находится на вооружении семи стран-членов НАТО с 1980-х годов.

При этом с европейскими ракетами SCALP и Storm Shadow, которые не нуждаются в американских комплектующих, должно возникнуть меньшее количество проблем.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности страны.