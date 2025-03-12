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07:53, 12 марта 2025Интернет и СМИ

В Германии признали неспособность Европы быстро отказаться от поставок оружия США

FAZ заявил о неспособности Европы быстро отказаться от поставок оружия США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Несмотря на желание стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия. Об этом написало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению автора материала, отделение от США в сфере вооружения «займет много лет и потребует гораздо больших сумм денег». Уточняется, что речь идет об американской системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которая находится на вооружении семи стран-членов НАТО с 1980-х годов.

При этом с европейскими ракетами SCALP и Storm Shadow, которые не нуждаются в американских комплектующих, должно возникнуть меньшее количество проблем.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности страны.

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