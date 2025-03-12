В Госдуме предложили ограничить первоначальный взнос по одному виду ипотеки

Депутат Госдумы Александр Аксененко призвал установить лимит первого взноса по программе семейной ипотеки на уровне не более 20 процентов. Об этом сообщает «Дума ТВ».
По мнению парламентария, существующий минимальный порог в 20 процентов затрудняет доступ семей к ипотечному кредитованию, так как в среднем по стране он составляет 30–35 процентов. Аксененко отметил, что большинство семей в стране не могут накопить на него, особенно с учетом подорожания жилья.
В связи с вышеперечисленными доводами депутат ГД увидел необходимость в снижении первоначального взноса для многодетных семей. Срок действия семейной ипотеки под шесть процентов в 2024 году продлили до 2030-го, однако теперь размер первого взноса составляет минимум 20 процентов, а максимальной выдаваемой суммы — от 6 до 12 миллионов рублей в зависимости от субъекта РФ.
Ранее в этот же день в Центробанке предупредили, что, начиная с июля этого года, оформить жилищный кредит с первым взносом менее 20 процентов будет практически нереально.