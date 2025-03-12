В Кремле назвали дату переговоров Путина с президентом соседней страны

Кремль: Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве 13 марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с официальным визитом в Москву 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Уточняется, что в четверг президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским лидером. Визит в Москву станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после переизбрания на пост главы государства.

«Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня», — анонсировали в Кремле.

Планируется, что по итогам переговоров Путин и Лукашенко подпишут ряд совместных документов.

В начале марта Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности. В документе Москвой и Минском закреплены необходимые меры по взаимной защите двух стран в случае нападения.