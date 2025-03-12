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20:05, 12 марта 2025Мир

В МИД ответили на слова Трампа об отправке делегации в Россию

Захарова о словах Трампа об отправке делегации в РФ: Не исключаем контакты с США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва не исключает контактов с американской стороной в ближайшее время. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — так дипломат ответила на слова американского президента Дональда Трампа об отправке делегации в Россию.

Ранее Трамп заявил об отправке эмиссаров в Россию на переговоры о прекращении огня. При этом президент США подчеркнул, что получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине.

Американский лидер также заявил, что США надеются на согласие Москвы на прекращение огня и положительной реакции в контексте урегулирования украинского конфликта.

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