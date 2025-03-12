В МИД ответили на слова Трампа об отправке делегации в Россию

Москва не исключает контактов с американской стороной в ближайшее время. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — так дипломат ответила на слова американского президента Дональда Трампа об отправке делегации в Россию.
Ранее Трамп заявил об отправке эмиссаров в Россию на переговоры о прекращении огня. При этом президент США подчеркнул, что получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине.
Американский лидер также заявил, что США надеются на согласие Москвы на прекращение огня и положительной реакции в контексте урегулирования украинского конфликта.