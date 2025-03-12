В России назвали возможное условие для соглашения на перемирие с Украиной

Политолог Марков: Для перемирия Запад должен прекратить поставлять оружие Киеву

Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине, но для этого странам Запада необходимо отказаться от поставок Киеву. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил политолог Сергей Марков.

«Страны — члены коалиции "Рамштайн" должны подписать это перемирие как свои обязательства не поставлять оружие Украине», — написал аналитик.

Марков отметил, что их участие в перемирии было бы логичным и честным, так как все участники коалиции находятся в состоянии прокси-войны с Россией.

Ранее на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о прекращении огня. Вашингтон в ответ на это возобновил военную помощь Киеву.