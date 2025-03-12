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11:30, 12 марта 2025Россия

В России поставили на колени вторгшихся в Курскую область солдат ВСУ и сняли их на видео

Опубликовано видео со стоящими на коленях солдатами ВСУ в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео со стоящими на коленях солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик, снятый российскими военнослужащими, показал телеканал «Звезда» в Telegram.

На кадрах видно нескольких украинских военнослужащих. Они стоят на коленях со связанными руками. В это время российские бойцы устанавливают личности пленных.

Украинских солдат взяли в плен в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области. Поняв безвыходность своего положения, они сложили оружие, не оказав сопротивления, отмечает канал.

Ранее было опубликовано видео с авиацией, которая поддерживает стремительное продвижение российских войск в Курской области. В кадр попало несколько военных вертолетов и звено штурмовиков — предположительно, Су-25. Российские войска начали активное продвижение в приграничном регионе в первых числах марта.

ЖЗЛ
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