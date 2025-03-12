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11:18, 12 марта 2025Россия

Военные самолеты и вертолеты в небе над Курской областью сняли на видео

В Курской области сняли на видео самолеты и вертолеты армии России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Военные самолеты и вертолеты в небе над Курской областью сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

В ролике видно по меньшей мере три вертолета, пролетающих над приграничьем. Затем мимо автора записи проносится звено российских штурмовиков и уходит вслед за вертолетами.

Попавшая на видео авиатехника участвует в поддержке наступающих российских подразделений в Курской области, отмечает канал.

Ранее было опубликовано видео ракетного удара по украинским войскам на границе Курской области. Подразделение, по которому был нанесен удар, планировали перебросить в Суджанский район. В результате удара живая сила противника была уничтожена.

ЖЗЛ
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