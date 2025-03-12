Военные самолеты и вертолеты в небе над Курской областью сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.
В ролике видно по меньшей мере три вертолета, пролетающих над приграничьем. Затем мимо автора записи проносится звено российских штурмовиков и уходит вслед за вертолетами.
Попавшая на видео авиатехника участвует в поддержке наступающих российских подразделений в Курской области, отмечает канал.
Ранее было опубликовано видео ракетного удара по украинским войскам на границе Курской области. Подразделение, по которому был нанесен удар, планировали перебросить в Суджанский район. В результате удара живая сила противника была уничтожена.