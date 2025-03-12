Мощный ракетный удар по скоплению ВСУ на границе Курской области показали на видео

Появились кадры мощного удара по скоплению ВСУ на границе Курской области

В сети появились кадры мощного ракетного удара по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На границе Сумской и Курской областей оператор разведывательного БПЛА ГВ "Север" обнаружил крупное скопление живой силы и техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что скопление живой силы ВСУ должно было быть переброшено на юг Суджанского района, где идут бои. По цели нанесли ракетный удар, в результате которого украинские военные были уничтожены.

Ранее в сети появились кадры водружения флага России в центре города Суджа в Курской области, который был оккупирован украинскими военными с начала августа 2024 года. По последним данным, составляет несколько тысяч человек.