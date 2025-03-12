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11:04, 12 марта 2025Россия

Мощный ракетный удар по скоплению ВСУ на границе Курской области показали на видео

Появились кадры мощного удара по скоплению ВСУ на границе Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного ракетного удара по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На границе Сумской и Курской областей оператор разведывательного БПЛА ГВ "Север" обнаружил крупное скопление живой силы и техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что скопление живой силы ВСУ должно было быть переброшено на юг Суджанского района, где идут бои. По цели нанесли ракетный удар, в результате которого украинские военные были уничтожены.

Ранее в сети появились кадры водружения флага России в центре города Суджа в Курской области, который был оккупирован украинскими военными с начала августа 2024 года. По последним данным, составляет несколько тысяч человек.

ЖЗЛ
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