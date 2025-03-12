В российском регионе осудят расправившегося с домогавшимся его односельчанином священника

В Челябинской области осудят священника, убившего домогавшегося его мужчину

В Челябинской области осудят священника, расправившегося с домогавшимся его односельчанином. Об этом сообщает издание URA.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным издания, преступление было совершено в селе Губернское в октябре 2024 года. Там священник Игорь Ефремов у себя дома выпивал с другом. Проснувшись утром, он ощутил его руки у себя в области паха, а затем расправился с мужчиной. Он нанес пострадавшему не менее 15 ударов ножом.

После случившегося в Челябинской епархии сообщили, что Ефремов запрещен в священном служении. Из-за состояния здоровья редко совершал богослужения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что священник российского храма расправился с домогавшимся его односельчанином.