В российском регионе задержали похитившую 25 миллионов рублей группу дропперов

В Калининграде задержали группу дропперов, похитивших 25 миллионов рублей

В Калининграде задержали группу дропперов, похитивших 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ.

По данным ведомства, участники группы выполняли функции дропперов. Они искали граждан, готовых за небольшое вознаграждение предоставить свои банковские карты, которые они использовали для похищенных мошенниками денег. После чего средства обналичивались и передавались организаторам сообщества.

Злоумышленники действовали с января 2023 года по сентябрь 2024 года. За это время они приняли участие минимум в 30 случаях мошенничества. Пострадавшими стали граждане из разных регионов страны. Общий ущерб составил около 25 миллионов рублей. Среди задержанных оказались восемь человек 1999–2005 годов рождения и их координатор, 39-летний мужчина.

Всем участникам преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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