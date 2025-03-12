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15:46, 12 марта 2025Ценности

В сети восхитились внешностью 99-летнего актера на новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

В сети восхитились внешностью американского актера, комика и сценариста Дика Ван Дайка. Кадры публикует Daily Mail.

99-летнего артиста запечатлели, когда он покидал музыкальное благотворительное мероприятие Vandy Camp вместе с 53-летней женой Арлин Силвер. Мужчина предстал перед камерой в черной футболке с названием песни Step In Time из фильма «Мэри Поппинс», где он исполнил одну из главных ролей. Также Ван Дайк надел серые спортивные брюки и держал в руках трость.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. «Он в прекрасной форме», «Выглядят потрясающе для своего возраста», «Выглядит великолепно!», «Выглядит и ведет себя намного моложе своих лет!» — заявили юзеры.

В феврале в сети восхитились внешностью 84-летнего британского музыканта, бывшего барабанщика группы The Beatles Ринго Старра.

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