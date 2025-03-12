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17:41, 12 марта 2025Наука и техника

В США рассказали о «тихом гиганте» ГРУ

TNI: Российский самолет-разведчик Ту-214Р способен находить объекты под землей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Самолет-разведчик Ту-214Р, который заказывало Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России, дает российским войскам уникальные преимущества. О возможностях «тихого гиганта» рассказал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что Россия эксплуатирует три самолета Ту-214Р, которые считаются одними из самых современных изделий этого типа. По словам автора, успешное применение самолета в Сирии и на Украине продемонстрировало способность России вести эффективное наблюдение за противником.

Самолет получил комплекс МРК-411 с несколькими радиолокационными станциями (РЛС) и комплекс оптической разведки «Фракция». Дальность РЛС в активном режиме оценивают в 250 километров. «Поистине выдающейся возможностью является георадар, который способен находить объекты, спрятанные под землей, под снегом или даже под листвой, что идеально подходит для обнаружения замаскированных военных объектов, принадлежащих противнику», — пишет издание.

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