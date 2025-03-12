В Великобритании пообещали продолжить учения с США в качестве «послания» Путину

Стрингер: Британия продолжит учения с США в качестве «послания» Путину

Великобритания и США продолжат проводить совместные военные учения, которые являются «важными миссиями» сдерживания РФ, заявил британский маршал авиации Джонни Стрингер. Его слова передает Reuters.

Он отметил, что существует «постоянный план» по продолжению этих миссий. Стрингер назвал их «жизненно важными посланиями» президенту России Владимиру Путину.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что война с Россией — последнее, чего хочет страна. При этом политик подчеркнул, что Лондон намерен продолжить работать с администрацией президента США Дональда Трампа над гарантиями безопасности для Украины.