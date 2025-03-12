В ВСУ пожаловались на помощь жителей Краматорска ВС России

Боец ВСУ Тень: Жители Краматорска выдают места дислокации для ударов ВС России

Жители подконтрольного Украине Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) выдают места дислокации украинских войск для ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Тень в Telegram-канале.

«Краматорск: ситуация ухудшается, многие зрадо*** (изменники — прим. «Ленты.ру») ходят и сдают позиции», — высказался военный.

Тень пожаловался на помощь жителей Краматорска из-за ударов российских военных по местам дислокации ВСУ. По его информации, горожане выдают места расположения украинских операторов дронов, что упрощает атаки по частям ВСУ и последующее продвижение в ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о приоритетах ВСУ в обороне на территории республики. По его словам, ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации из-за ее судьбоносного значения.