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15:53, 12 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на помощь жителей Краматорска ВС России

Боец ВСУ Тень: Жители Краматорска выдают места дислокации для ударов ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Жители подконтрольного Украине Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) выдают места дислокации украинских войск для ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Тень в Telegram-канале.

«Краматорск: ситуация ухудшается, многие зрадо*** (изменники — прим. «Ленты.ру») ходят и сдают позиции», — высказался военный.

Тень пожаловался на помощь жителей Краматорска из-за ударов российских военных по местам дислокации ВСУ. По его информации, горожане выдают места расположения украинских операторов дронов, что упрощает атаки по частям ВСУ и последующее продвижение в ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о приоритетах ВСУ в обороне на территории республики. По его словам, ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации из-за ее судьбоносного значения.

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