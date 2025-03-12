Ведущий прогноза погоды испугался урагана и попросил сотрудников залезть под стол

Ведущий Гарднер призвал коллег спрятаться под столами из-за торнадо в США

Ведущего прогноза погоды на канале Fox35 Брукса Гарднера прервал ураган. Запись момента, когда метеоролог предупреждает сотрудников телестудии о надвигающемся торнадо, доступна на YouTube.

В эфире Гарднер сообщил, что на город Мельбурн в штате Флорида, США, обрушился сильный торнадо, во время которого скорость ветра может достигнуть 217 километров в час. По специальной карте для отслеживания урагана ведущий понял, что шторм может задеть телестудию Fox35. Он попросил операторов продемонстрировать кадры с находящейся снаружи камеры и обнаружил, что торнадо находится прямо над зданием. Позднее Гарднер сообщил, что в студии отключилось электричество.

«Все, кто находится в здании Fox35, найдите укрытие. Залезьте под стол, если вы находитесь не в специальном безопасном месте», — обратился к коллегам испуганный телеведущий.

Метеоролог заявил, что впервые столкнулся с тем, что ураган обрушился на студию, пока он ведет прогноз погоды.

Ранее австралийский телеведущий Питер Овертон перепутал Австрию с Австралией в прямом эфире. Он извинился перед зрителями за свою оговорку.