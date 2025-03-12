Военные ВСУ признали ущерб от прекращения поставок разведданных

Прекращение поставок разведданных США Украине уже сказалось на боеспособности солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico со ссылкой на украинских командиров.
Сообщается, что боеспособность солдат ВСУ снизилась, особенно у тех, кто воюет в Курской области. Издание добавляет, что в этом регионе российские войска быстро отвоевывают территории, взятые под контроль ВСУ прошлым летом. По мнению Института изучения войны (исследовательский центр в Вашингтоне), «временная корреляция» между приостановкой обмена разведданными и наступлением российских войск в Курской области «заслуживает внимания».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет тратить сотни миллиардов долларов на оказание военной и иной помощи Киеву. Он отметил, что Вашингтон стремится содействовать прежде всего прекращению кровопролития на Украине.