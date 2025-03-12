Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 12 марта 2025Бывший СССР

Военные ВСУ признали ущерб от прекращения поставок разведданных

Politico: Прекращение поставок разведданных от США нанесло ущерб ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Прекращение поставок разведданных США Украине уже сказалось на боеспособности солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico со ссылкой на украинских командиров.

Сообщается, что боеспособность солдат ВСУ снизилась, особенно у тех, кто воюет в Курской области. Издание добавляет, что в этом регионе российские войска быстро отвоевывают территории, взятые под контроль ВСУ прошлым летом. По мнению Института изучения войны (исследовательский центр в Вашингтоне), «временная корреляция» между приостановкой обмена разведданными и наступлением российских войск в Курской области «заслуживает внимания».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет тратить сотни миллиардов долларов на оказание военной и иной помощи Киеву. Он отметил, что Вашингтон стремится содействовать прежде всего прекращению кровопролития на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров рассказал об опасном компромиссе по Украине

    Боец Молчан рассказал об уничтожении группировки ВСУ в Новоочеретоватом

    Лавров дал интервью американским блогерам

    Раскрыта обстановка в Судже после ночных боев

    Российская и американская спецслужбы возобновили взаимодействие

    В США заявили о возможном выдвижении Путиным одного условия по прекращению огня

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

    Вслед за самозапретом на кредиты в России задумали ввести самозапрет на покупки

    Суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате госсредств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше