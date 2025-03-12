Врач назвала причины более высокой продолжительности жизни у женщин

Кардиолог Дубинская: Гормоны влияют на продолжительность жизни мужчин и женщин

У женщин медленнее стареет мозг, чем у мужчин, а их организм более устойчив к болезням, считает врач-кардиолог Мария Дубинская. Причины этих различий она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Одной из главных причин более высокой продолжительности жизни у женщин врач назвала гормоны. Она пояснила, что женский гормон эстроген защищает сердце и сосуды, тем самым предотвращая инсульты и инфаркты, в то время как тестостерон толкает мужчин на рискованные действия, повышая риск травм.

Также Дубинская отметила, что у женщин устойчивее метаболизм и поглощение кислорода и глюкозы. Это, по словам врача, помогает дольше сохранять молодость мозга и хорошие когнитивные способности. Кроме того, кардиолог указала, что на продолжительность жизни влияют ежедневные привычки. Она подчеркнула, что обычно мужчины реже ходят к врачам и чаще выполняют работу, которая требует контакта с токсичными веществами или вызывает стресс. Алкоголь, курение, несбалансированное питание и отсутствие сна также негативно влияют на продолжительность жизни, заключила врач.

Ранее врач-онколог Валерий Егиев предупредил, что панкреатит и диабет в 20 раз повышают риск рака поджелудочной железы. Он добавил, что наследственный панкреатит повышает вероятность появления опухоли в 60 раз.