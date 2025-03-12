Заходившие по трубе в тыл ВСУ рассказали о подготовке атаки

Военкор RT Андрица: Заходившие по трубе в тыл ВСУ готовились четыре месяца

Военный корреспондент RT Влад Андрица предоставил кадры из трубопровода, использовав который российские бойцы осуществили операцию «Поток».

Военкор поговорил с бойцами, которые прошли по трубе около 15 километров. По их словам, к секретной операции готовились порядка четырех месяцев. Участвовали военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка, спецназа «Ахмат» и добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток».

Благодаря операции российские бойцы застали врага врасплох, выйдя прямо в тыл и прорвав оборону, освободив восемь населенных пунктов Курской области.

Российские военные разработали операцию под названием «Поток» для заброски десанта в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для ее реализации из трубы откачали остатки газа и наполнили ее воздухом. Также в ней были созданы условия для длительного пребывания солдат. В результате более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.