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10:32, 12 марта 2025Мир

Западные спецслужбы оценили готовность России к компромиссам по Украине

Bloomberg: Западные спецслужбы не верят в готовность России уступить территории
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин намеренно озвучил «максималистские» требования для прекращения огня и начала мирных переговоров по Украине, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для Киева и европейских стран. Готовность Москвы уступить в некоторых вопросах оценили представители западных спецслужб, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Москва готова продолжать боевые действия, если не достигнет своих целей. «Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины в любых мирных переговорах, что осложняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования», — сказали они.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил Bloomberg, что эта оценка позиции Москвы не соответствует действительности. «Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, и мы на самом деле предпочитаем достигать наших целей мирными и дипломатическими средствами», — заключил он.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст задался вопросом, как администрация президента США отреагирует на возможный отказ России от американо-украинского плана по 30-дневному прекращению огня. Он отметил, что вместо того, чтобы полностью отвергнуть соглашение, Путин может попытаться пересмотреть его.

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