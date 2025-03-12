Эпидемия запоров накрыла одну страну Европы. Почему это произошло и может ли подобное случиться в России?

Врач Логинов: Хронический стресс и депрессия оказывают негативное влияние на ЖКТ

В Великобритании все больше детей попадают в больницу из-за запоров. Как следует из данных британской Национальной службы здравоохранения, только в 2024 году с этой деликатной проблемой госпитализировали 44 тысячи школьников младшего возраста, это на 60 процентов больше, чем было 10 лет назад. Чем это объясняют врачи и грозит ли эпидемия запоров россиянам, разбиралась «Лента.ру».

Многие люди не догадываются, что живут с хроническим запором

Тема дефекации вызывает смущение как у детей, так и у их родителей, считает педиатр Моника Лакханпол. Она утверждает, что стыд — одна из главных причин, по которой люди обращаются к врачу только спустя недели, месяцы и даже годы с момента появления первых симптомов. Тем временем запоры серьезно осложняю жизнь, говорит врач, а отсутствие лечения усугубляет проблему.

«Это может вызвать боль в животе и рвоту, если ребенок слишком сильно напрягается. <…> У некоторых из-за запора появляются зловонные газы, что вызывает эмоциональные трудности», — объяснила Лакханпол.

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Однако не только стыд удерживает от своевременного обращения к врачу. Иногда люди годами живут с хроническим запором и даже не подозревают об этом, а неприятные симптомы списывают на слабый кишечник или особенность организма. Как рассказала гастроэнтеролог Айрис Ванг, это происходит из-за того, что общеизвестен только один признак запора — задержка стула более трех дней.

На самом же деле проблемы с опорожнением кишечника проявляются куда более разнообразно и не всегда очевидны. «Когда я думаю о запоре с клинической точки зрения, в первую очередь я обращаю внимание на то, доставляет ли поход в туалет беспокойство человеку. Твердый стул, необходимость напрягать мышцы пресса и тужиться, чтобы сходить в туалет, тоже сигнализируют о запоре», — уточнила Ванг.

37 % людей с запорами ни разу не рассказывали врачам о трудностях с опорожнением кишечника

Гастроэнтеролог добавила, что запор может быть даже у человека с нормальной частотой дефекации — например, раз в сутки. «Потому что можно ходить в туалет хоть три раза в день, но если после этого не появляется чувство очищения, это считается запором, а вовсе не диареей», — пояснила Ванг. Еще одним неочевидным признаком задержки стула гастроэнтеролог назвала вздутие живота, которое не проходит после посещения туалета.

Почему возникает запор?

В отличие от Великобритании, в России не ведут статистику детских запоров, однако усредненные цифры все же известны. Врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов рассказал «Ленте.ру», что распространенность функциональных запоров среди детей, по данным российских исследований, составляет от 10 до 30 процентов.

Основные причины детских запоров в России — те же, что и в Великобритании: неправильное питание, низкая физическая активность и стресс

У взрослых причины запоров более разнообразны, но чаще всего тоже сводятся к неправильному образу жизни. Например, по словам Логинова, недостаток клетчатки и воды в рационе делает стул твердым, а пассивный образ жизни приводит к снижению перистальтики кишечника.

Чаще других с трудностями при опорожнении сталкиваются любители фастфуда, полуфабрикатов и белого хлеба. Иногда такой же эффект вызывают молочные продукты, большое количество красного мяса в рационе, а также избыток алкоголя или кофеина.

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Логинов добавил, что негативно влияют на ЖКТ также хронический стресс и депрессия. По словам гастроэнтеролога, из-за плохого психологического состояния может развиться синдром раздраженного кишечника (СРК), который нередко приводит к запорам. Еще одна возможная причина — прием лекарственных препаратов, ухудшающих перистальтику кишечника. К ним относятся антидепрессанты, антигистаминные препараты и опиоиды.

Наконец, запоры могут быть следствием других заболеваний. Логинов уточнил, что они могут возникать при гипотиреозе, диабете, болезни Паркинсона и дисфункции тазового дна.

Помимо того, что запоры неприятны сами по себе, они еще и провоцируют развитие других серьезных заболеваний. По словам Логинова, из-за них могут появиться анальные трещины или геморрой, может развиться дивертикулярная болезнь толстой кишки и ректоцеле.

При длительных запорах повышается риск колоректального рака Владимир Логинов врач-гастроэнтеролог

Справиться с запорами помогает туалетная йога

Самое очевидное, что нужно делать при запорах, — устранить причину их появления. Для начала достаточно скорректировать образ жизни: больше двигаться, контролировать хронические заболевания и есть много продуктов, богатых клетчаткой.

Гастроэнтеролог Айрис Ванг уточнила, что наилучший результат дают продукты с растворимой клетчаткой — например овсянка: волокна, которые в ней содержатся, втягивают излишки воды, таким образом делают стул мягче и облегчают его проход по кишечнику. «Но без воды это не сработает. Вот почему я призываю пациентов пить много жидкости», — объяснила Ванг.

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Гастроэнтеролог подчеркнула, что хотя овсянка с водой помогает справиться с запором, для нормальной работы кишечника этого недостаточно. По ее мнению, нужно есть как можно больше разнообразных овощей, фруктов, злаков, бобовых и орехов. По словам врача, в идеале каждый день женщинам следует съедать не менее 25 граммов клетчатки, а мужчинам — не менее 35 граммов. Ванг уточнила, что особенно полезно при запорах манго, так как в нем есть растворимые и нерастворимые волокна, чернослив, киви и груши.

При этом Ванг предупредила, что клетчатка — это не универсальное средство. Иногда она приносит больше вреда, чем пользы. Например, при СРК пищевые волокна раздражают кишечник, вызывают вздутие и боль. Людям с этим заболеванием она посоветовала есть вареные или запеченные овощи и фрукты. Диета с большим количеством клетчатки противопоказана также при хронической или временной непроходимости кишечника.

Каждый пятый человек имеет симптомы хронического запора

Помимо питания, при запорах помогают упражнения, которые Ванг называет туалетной йогой. Врач отметила, что их эффективность не доказана исследованиями, тем не менее для многих пациентов они оказываются полезными. Самое простое упражнение — раскачиваться вперед и назад на унитазе. По словам Ванг, такое движение помогает кишечнику лучше сокращаться и выталкивать содержимое.

Другой прием — поставить ноги на подставку так, чтобы колени оказались выше уровня пупка. По словам Ванг, в такой позе расслабляется лобково-прямокишечная мышца, благодаря чему выпрямляется прямая кишка и процесс дефекации становится легче.

«У этого трюка есть небольшая хитрость. Важно, чтобы колени были не просто высоко подняты, а раскрыты и разведены в стороны. Если ноги будут сомкнуты, то эффекта не будет. Поэтому одну ногу нужно поставить на подставку, а вторую, например, на мусорное ведро. Затем надо наклониться вперед с прямой спиной примерно на 30 градусов и зафиксировать позу. Чтобы ее было легче удерживать, ладони можно поставить на колени», — дала совет гастроэнтеролог.

Если все перечисленные методы не помогают, то улучшить состояние можно с помощью слабительных препаратов, только назначать их самостоятельно нельзя. Как объяснил Логинов, выбор таких лекарств разнообразен, и все они имеют разный механизм действия. Подобрать правильный вариант может только врач с учетом симптомов и индивидуальных особенностей пациента.

С запорами также борются с помощью гипноза

Идея загипнотизировать кишечник так, чтобы он работал правильно, звучит странно и смахивает на очередную шарлатанскую затею. Однако, как ни странно, гипнотерапию кишечника действительно практикуют, и если верить ряду исследований — весьма успешно. Особенно хорошие результаты она показывает при лечении СРК, немного хуже — при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Исследователи, которые изучают гипнотерапию, даже сами точно не знают, почему она работает. Ванг предположила, что во время процедуры оказывается воздействие на связь между кишечником, нервной системой и мозгом. Врач отметила, что эта взаимосвязь плохо изучена, но многие люди на собственном опыте испытывали, как она работает

Например, в опасной ситуации желание сходить в туалет у многих полностью отсутствует или, наоборот, становится неконтролируемым.

«Я думаю, реакция зависит от того, в каком отделе кишечника активируются рецепторы стресса. Если это происходит в тонком кишечнике, то он начинает работать быстрее, это вызывает диарею и плохое усвоение полезных веществ. Рецепторы в толстой кишке, наоборот, реагируют на стресс замедлением и, вероятнее всего, запором», — говорит гастроэнтеролог.

Когда стресс проходит, желудочно-кишечный тракт возвращается к обычному режиму работы, а неприятные симптомы проходят. Но если эмоциональное напряжение сохраняется долго или повторяется часто, у некоторых людей появляются хронические проблемы с кишечником. Они могут выражаться нарушениями стула, сильной болью и повышенной чувствительностью.

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По словам Ванг, для лечения таких состояний как раз используют гипнотерапию, когда человеку внушают, что опасности нет и его организм не должен реагировать болью на любой прием пищи. «Мы вводим пациентов в состояние транса, но это не похоже на сценический гипноз, который показывают по телевизору. На сеансах никто не кудахчет как курица, не крутится и не стучит человеку по голове», — рассказала врач.

Ванг уточнила, что гипнотерапия является скорее экспериментальным методом лечения, к которому с подозрением относятся и пациенты, и многие врачи, тем не менее она считает, что вполне допустимо взять его на вооружение. Например, врач посоветовала самостоятельно практиковать дыхательные упражнения для расслабления, тренировать мышцы тазового дна или медитировать.

Когда следует обратиться к врачу?

Беспокоиться из-за единичных трудностей с опорожнением кишечника не нужно. По словам Ванг, в большинстве случаев они проходят сами собой, если скорректировать диету, вести более активный образ жизни и уменьшить уровень стресса. Также не стоит паниковать, если стул меняет цвет в диапазоне от желтого до всех оттенков коричневого.

Бить тревогу и бежать к врачу Ванг призвала в том случае, если запор не проходит и доставляет дискомфорт в течение нескольких недель. Также не стоит игнорировать внезапную перемену туалетных привычек.

Если раньше дефекация была как по часам два раза в день, а потом внезапно стала случаться реже, — например, три раза в неделю, — это повод для беспокойства. Особенно в возрасте старше 45 лет. Об этом обязательно нужно сказать терапевту Айрис Ванг гастроэнтеролог

Кроме того, нужно обязательно обращаться к доктору, если стул становится красным, розовым, бордовым или черным. Врач пояснила, что это может быть симптомом опасных заболеваний — например, кровотечений в кишечнике.