Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 12 марта 2025Из жизни

Женщина 25 лет избегала секса и родила 14 детей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Natalie Suleman

Natalie Suleman. Кадр: The View / YouTube

Жительница США Натали Сулеман, мать 14 детей, призналась, что 25 лет избегала секса. Об этом она рассказала в интервью People.

Сулеман стала известна в 2009 году, когда родила восьмерых близнецов — шестерых мальчиков и двух девочек. Сейчас ей 49 лет. По ее словам, она с детства предпочитала одиночество и вступила в брак лишь для того, чтобы завести детей и угодить родственникам.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

Брак распался, но Сулеман не оставила идеи иметь большую семью. При этом она не хотела заниматься сексом, поэтому все ее дети были зачаты с помощью донорской спермы. Биологическим отцом шестерых из них был ее знакомый.

Сулеман заявила, что соблюдает целибат уже на протяжении 25 лет. «Я правда этим горжусь», — говорит она.

Ранее сообщалось, что 39-летняя американка призналась в намерении остаться девственницей до конца своих дней. Она рассказала, что ни разу в жизни не целовалась с мужчинами и у нее никогда не было секса.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Известный советский телеведущий раскрыл влияние рукопожатия с Путиным на жизнь

    Путин поручил проработать выдение участникам СВО гектара земли

    Армия России выбила ВСУ из восточной части Суджи и направилась к центру города

    Раскрыта доля балующих себя икрой россиян

    Несколько европейских политиков одинаково заявили о «мяче на стороне России»

    Женщина 25 лет избегала секса и родила 14 детей

    Россиянка зашла в супермаркет в Омане и удивилась ценам на продукты

    В Германии признали неспособность Европы быстро отказаться от поставок оружия США

    Названо последствие освобождения 12 населенных пунктов в Курской области для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше