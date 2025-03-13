Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:40, 13 марта 2025Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в кожаных трусах для журнала

54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в кожаных трусах для журнала i-D
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @thibautgrevet

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенных образах для журнала i-D. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

Так, на одном размещенном фото 54-летняя манекенщица запечатлена в мужском туалете. Она позировала перед камерой в укороченной дубленке, бюстгальтере и кожаных трусах с высокой посадкой, оформленных змеиным принтом. Кроме того, на ней присутствовали сапоги с высоким голенищем и солнцезащитные очки с круглыми линзами.

На другом снимке Кэмпбелл предстала в ультракоротких шортах со шнуровкой и футболке, которая частично оголяла ее грудь. Также на ней были кожаные высокие сапоги и объемные серьги.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл пришла на ужин Acqua Fiuggi & Vogue Italia в Милане в откровенном образе.

    Обсудить
    Последние новости

    Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в сторону России

    ФСБ обнаружила закамуфлированные под подарочные наборы парфюмерии бомбы

    Каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска

    Момент попадания беспилотника в предприятие в российском регионе попал на видео

    Принтеры HP не узнали свои картриджи после обновления

    Сарику Андреасяну пригрозили депортацией

    Импорт китайских товаров в Россию упал

    ФСБ задержала завербованного Украиной россиянина за отправку посылок с бомбами

    ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

    111-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше