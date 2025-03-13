54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в кожаных трусах для журнала

54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в кожаных трусах для журнала i-D

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенных образах для журнала i-D. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

Так, на одном размещенном фото 54-летняя манекенщица запечатлена в мужском туалете. Она позировала перед камерой в укороченной дубленке, бюстгальтере и кожаных трусах с высокой посадкой, оформленных змеиным принтом. Кроме того, на ней присутствовали сапоги с высоким голенищем и солнцезащитные очки с круглыми линзами.

На другом снимке Кэмпбелл предстала в ультракоротких шортах со шнуровкой и футболке, которая частично оголяла ее грудь. Также на ней были кожаные высокие сапоги и объемные серьги.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл пришла на ужин Acqua Fiuggi & Vogue Italia в Милане в откровенном образе.