FT: В Киеве заявили о последнем акте власти Зеленского и альянсах против него

Власть Владимира Зеленского на Украине подходит к заключительному акту, пишет британская газета Financial Times.

По словам неназванного украинского чиновника, политические оппоненты Зеленского, публично поддержавшие его после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, на самом деле готовятся к выборам и формируют альянсы. Известно, что некоторые оппозиционные политики уже начали сотрудничать с администрацией Трампа.

«Мы находимся в заключительном акте [президентства Зеленского]. И в горячей фазе войны», — отметил собеседник FT.

Ранее стало известно, что команда президента США Дональда Трампа провела тайные контакты с представителями украинской оппозиции. В частности, сообщалось о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и людьми из партии экс-главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).