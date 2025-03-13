Белорусский арендатор нашел необычный способ платить за квартиру

В Минске арендатор продал технику из съемной квартиры, чтобы заплатить за жилье

В Минске арендатор продал технику собственницы из съемной квартиры, чтобы заплатить за жилье. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома в Telegram-канале.

38-летний квартирант, снимавший квартиру без договора найма, заложил в ломбард телевизор, фен, роутер, микроволновую печь и утюг хозяйки. Помимо арендной платы, он потратил полученные средства на собственные нужды.

Арендодательница обратилась в полицию. Заложенные вещи изъяли, они будут возвращены собственнице. В отношении квартиранта было возбуждено уголовное дело за кражу чужого имущества. Отмечается, что ранее мужчину уже судили за аналогичное нарушение.

Ранее риелтор Наталья Перескокова предупредила собственников об опасности посуточной сдачи в аренду квартир. По ее словам, арендаторы могут использовать жилье не по назначению, а также испортить интерьер.