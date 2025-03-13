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06:26, 13 марта 2025Бывший СССР

Беженец рассказал об обстрелах ВСУ термобарическими снарядами

РИА Новости: ВСУ обстреливали жителей Часова Яра термобарическими снарядами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Brochstein / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) термобарическими снарядами. Об этом РИА Новости рассказал пострадавший в ходе такой атаки беженец, который тогда укрывался в подвале жилого дома.

«Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами. Кидали, пока не прожгли. Для понимания, пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает», — сообщил он.

По его словам, он получил тяжелые ожоги — его руки «текли», а кожа обвисла. При этом после того, как их вытащили из подвала, потушить возникший пожар не получилось. Термобарический снаряд при попадании в цель распыляет горючую смесь, а через некоторое время поджигает ее.

Ранее житель Курахово Владимир Соленов рассказал об обстрелах ВСУ мирных жителей из западного оружия. «Прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд», — сообщил он.

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