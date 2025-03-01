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08:28, 1 марта 2025Бывший СССР

В Курахово рассказали об обстреле ВСУ мирных жителей из западного оружия

РИА Новости: ВСУ обстреливали Курахово боеприпасами НАТО и прятали осколки
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / File Photo / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали мирное население Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) из западного вооружения и прятали осколки от снарядов, чтобы замести следы. Об этом РИА Новости сообщил местный житель Владимир Соленов.

По словам Соленова, в дом его соседа залетел один из таких осколков. «Прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд», — рассказал он.

Ранее пленный боец ВСУ Владислав заявил, что занял денег у престарелой жительницы Курахово, чтобы заплатить командиру взятку для побега. Он поведал, что сбежать ему позволил комбат с позывным Маэстро, который попросил у бойца 50 тысяч гривен.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил (ВС) России по всей линии фронта.

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