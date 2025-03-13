РИА Новости: Сотрудники украинской организации отобрали у жительницы ДНР детей

Сотрудники украинской организации «Белый ангел» избили жительницу поселка Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) и забрали у нее детей. Об этом РИА Новости заявила беженка.

«Если мама не соглашалась выезжать, отбирали детей. Внаглую отбирали детей. Вывозили», — пожаловалась она.

По словам собеседницы агентства, одну женщину избили прикладами автоматов, пока ее супруг находился на работе. «Забрали детей. И женщина сошла с ума. Просто сошла с ума», — добавила она.

Как утверждает беженка, детей увозили в неизвестном направлении люди с автоматами.

Ранее жительница Мариновки сообщила, что украинская организация «Белый ангел» бросила детей на железнодорожном вокзале после их изъятия из семьи. Она отметила, что волонтеры сделали фото для отчетности, после чего уехали.