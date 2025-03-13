Британия оставила без ответа обращения посольства о гражданах РФ на загоревшемся судне

Британия до сих пор не уведомила посольство о гражданах РФ на загоревшемся судне

Власти Британии оставили без ответа многочисленные обращения российского посольства с просьбой подтвердить информацию о возможном нахождении граждан РФ среди членов экипажа грузового корабля Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии. Об этом диппредставительство сообщило РИА Новости.

Отмечается, что капитан данного судна, предположительно, является гражданином России. «Ожидаем официального подтверждения этой информации от британской стороны. В случае если это так, будем добиваться консульского доступа к нашему соотечественнику», — заявили в посольстве.

10 марта нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом Соединенных Штатов и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании. В результате столкновения на борту обоих судов возникли пожары, пострадали не менее 32 человек. Их увезли в порт Гримсби, где им была оказана необходимая помощь.

Грузовое судно доставляло ядовитый груз — опасный цианистый натрий. Химикат применяется в промышленности, в том числе в отрасли золотодобычи, где используется для получения руды.

По информации судоходного журнала Lloyd's List, на борту Solong в момент происшествия находилось 15 контейнеров с химическим веществом. Кроме того, судно занималось перевозками алкогольных напитков — объем груза на данный момент неизвестен.