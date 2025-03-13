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05:02, 13 марта 2025Из жизни

Четырехметровый крокодил за год съел трех человек

В Индии за год трое мужчин стали жертвами одного и того же крокодила-людоеда
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: meunierd / Shutterstock / Fotodom  

В Индии один и тот же крокодил растерзал трех человек за последний год. Об этом пишет издание Times of India.

Жители нескольких деревень, расположенных вдоль реки Орсанг в муниципалитете Дабхой, штат Гуджарат, стали бояться приближаться к воде из-за крокодила-людоеда, обитающего в этом районе. В воскресенье, 9 марта, он напал на 45-летнего Пахадсинха Васаву, который рыбачил рядом с берегом. Очевидцы наблюдали, как четырехметровая рептилия трепала его тело в водоеме. Мужчина стал третьей жертвой хищника за последние 12 месяцев.

Всего крокодил съел пятерых. В апреле прошлого года рептилия набросилась на 22-летнего Мехула Дхангию. А в июле на том же самом месте попрощался с жизнью Правин Тадви.

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Неизвестно, планируют ли власти отлов крокодила. В деревнях возле опасного участка реки проводятся информационная кампания, чтобы уберечь людей от опасности.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Останки заметил рыбак, пресекавший реку на лодке.

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