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18:33, 13 марта 2025Ценности

Дочь Майкла Джексона ответила на критику ее откровенного наряда на показе в Париже

Певица Пэрис Джексон заявила, что хейтеры сошли с ума от ее наряда в Париже
Мария Винар
Пэрис Джексон

Пэрис Джексон. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская актриса и певица Пэрис Джексон ответила на критику ее откровенного наряда, в котором она пришла на показ Stella McCartney в Париже. Мыслями на данную тему она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В размещенном видео дочь поп-исполнителя Майкла Джексона заявила, что хейтеры сошли с ума. По ее мнению, она не должна чувствовать себя неловко из-за демонстрации своего обнаженного тела публике.

«Я действительно не понимаю, почему человеческое тело является движущей силой для стольких дискомфортных ситуаций для стольких людей. Тело — это просто тело. То есть, просто тело человека, который является животным. Мы все время смотрим на других голых животных», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Пэрис Джексон появилась на Неделе моды в Париже в прозрачном платье без бюстгальтера.

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