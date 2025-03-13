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15:25, 13 марта 2025Ценности

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace

Донателла Версаче покинула пост креативного директора модного дома Versace
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Simone Comi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора модного дома Versace. Подробности ее ухода публикует People.

Место Версаче займет дизайнер Дарио Витале, который ранее работал в бренде Miu Miu. При этом отмечается, что экс-креативный директор марки продолжит выполнять роль амбассадора бренда.

В 1980-е годы Донателла Версаче помогала своему брату Джанни Версаче выстраивать империю одноименного модного дома, а после его убийства в 1997-м она возглавила его бизнес. Сестра основателя владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.

В 2016 году Донателла Версаче рассказывала о жизни модного дома после убийства брата. Дизайнер написала книгу об истории компании, в которой поведала о событиях начиная с 1997 года, когда она встала во главе фирмы после убийства брата. Кроме ретроспективного рассказа об эволюции бренда, издание содержит архивные фотографии супермоделей.

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