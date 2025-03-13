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10:01, 13 марта 2025Экономика

Импорт китайских товаров в Россию упал

«Ъ»: В марте стоимость и сроки доставки контейнеров из Китая в Россию упали
Вячеслав Агапов

Фото: Frank Mckenna / Unsplash

В марте 2025 года стоимость и сроки доставки контейнеров из Китая в Россию упали на фоне снижения импорта ряда товаров из КНР. Об этом со ссылкой на представителей логистической отрасли сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как заявил директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша, за год сроки перевозки сократились с двух месяцев до двух недель. Стоимость логистики уменьшилась со времен пандемии с 13-18 тысяч до 5 тысяч за контейнер, добавила президент таможенного брокера КВТ Юлия Шленская.

Замруководителя отдела закупок ILC Дмитрий Головачев объяснил, что падение тарифов на перевозки связано с дефицитом товаров из Китая, отправляемых в РФ, — предложение на перевозку превышает спрос.

«Это странно в свете того, что и доллар держится довольно низко, и китайские производства уже практически полностью вышли на рабочий режим. То есть март, как правило, показывает подъем, а в этом году все еще снижаемся», — признала Шленская.

Суховерша объясняет тенденцию сокращением объема российских закупок в Китае. Фешен-сегмент просел на треть из-за скромных продаж зимней одежды, а закупать новые коллекции в кредит сложно из-за высоких ставок. Жесткая денежно-кредитная политика бьет по закупкам товаров, которые традиционно совершаются в кредит, согласился учредитель VIG Trans Игорь Ребельский. Следом за одеждой тенденция затронет электронику и бытовую технику, оборудование и машины, добавил он.

В январе 2025 года вдвое снизились также и тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию. Они опустились до отметки примерно в два доллара за килограмм. В компании Asia Import Group отметили, что подобная динамика является традиционной для начала года. В преддверии новогодних праздников тарифы обычно резко повышаются на фоне растущего спроса, а ближе к середине января падают.

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