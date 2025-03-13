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08:01, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая выругалась в прямом эфире и была вынуждена спешно извиниться

Телеведущая Келли произнесла неприличное слово в эфире «Доброе утро, Британия!»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Известная британская телеведущая Лоррейн Келли выругалась в прямом эфире шоу «Доброе утро, Британия!», чем смутила ведущих. Фрагмент передачи приводит The Scottish Sun.

Ведущие Эд Боллс и Сюзанна Рид обсуждали с Келли, посетившей выпуск в качестве гостьи, новую экранизацию детективного романа Агаты Кристи «Час ноль». Келли заявила, что вскоре возьмет интервью у актера Дэвида Суше — одного из самых известных исполнителей роли главного героя детективов Кристи Эркюля Пуаро.

Она добавила, что хочет узнать его мнение о новой британской экранизации, а также задумалась о том, что о ней сказал бы сам Пуаро. Келли предположила, что Суше бы не понравилась кинокартина. Она отметила, что в этом случае имя писательницы бы переделали, используя английское ругательное слово shit («дерьмо») — Shitgata Christie.

Рид и Боллз смутились и сообщили Келли, что она не может произносить подобные реплики в эфире. Ведущая была вынуждена спешно извиниться и подчеркнула, что лишь выразила мнение многих зрителей.

Ранее телеведущая появилась в эфире «Доброе утро, Британия!» с синяком под глазом. Зрителей встревожил внешний вид телеведущей.

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