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06:30, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая появилась в эфире с синяком под глазом

Телеведущая Келли появилась в шоу «Доброе утро, Британия!» с синяком под глазом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: dailymail.co.uk

Известная телеведущая Лоррейн Келли появилась в эфире шоу «Доброе утро, Британия!» с синяком под глазом. Внешний вид ведущий встревожил пользователей соцсети X.

В выпуске программы от 6 марта Келли была приглашенным гостем. С ведущими Эдом Боллзом и Сюзанной Рид она обсуждала, в частности, изображение принцессы Дианы, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта.

Однако комментаторы отметили, что им показался странным внешний вид гостьи программы. По их словам, лицо ведущей выглядело опухшим, а под левым глазом можно было заметить синяк. «Лоррейн, привет, я беспокоюсь за тебя. Может быть, у тебя аллергия? Лицо выглядит очень опухшим, покажись врачу», «Похоже, у нее тяжелое похмелье», «Что случилось с лицом Лоррейн сегодня? Кто нанес ей румяна? Глаза выглядят очень опухшими. Возможно, это неудачно введенный филлер или аллергия», — выразили обеспокоенность пользователи.

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Позднее Келли рассказала в эфире шоу Loose Woman, из-за чего с ее лицом произошли такие изменения. Она призналась, что упала дома, когда несла большую бельевую корзину. «Я подумала: "Ничего страшного". Но сегодня утром я проснулась с огромным синяком под глазом», — пожаловалась ведущая. Она также добавила, что не делала никаких инъекций в лицо.

Ранее известный журналист Мартин Льюис упал на пол в конце своего телешоу. Выходка ведущего рассмешила зрителей.

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