Высокопоставленного полицейского арестовали по делу об аферах

Суд арестовал экс-главу управления на транспорте МВД России по ПФО Бережного

В Нижегородской области суд арестовал бывшего начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО) генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщает ТАСС.

Бережной будет под стражей до 9 мая. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Бережной занимал свою должность с 2017-го по 2024 год. В органах МВД он работал с 1995 года, пройдя путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска до заместителя начальника полиции МВД по региону. В 2016 году Бережной был ранен в ногу при освобождении заложника в Павлове. Указами президента России обвиняемый награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью «За отвагу».

О задержании фигуранта сообщалось 12 марта. По версии следствия, в 2023 году Бережной приказал принять невыполненные работы по ремонту здания полиции. Кроме того, он поставил на учет по подложным документам служебный катер и пользовался им в личных целях.