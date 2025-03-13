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10:22, 13 марта 2025Бывший СССР

Командование ВСУ вывело разбитые подразделения с юга ДНР

Кимаковский: ВСУ вывели с юга ДНР разбитые подразделения
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело потерявшие боеспособность из-за потерь подразделения с южнодонецкого направления. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Несколько бригад были обескровлены: 110-я, 23-я, 39-я, президентская бригада ВСУ. Часть подразделений этих бригад просто потеряли боеспособность», — заявил Кимаковский.

По его словам, подразделения потеряли минимум 60 процентов личного состава, их вывели на доукомплектование.

Ранее Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили под Часов Яр в ДНР новое элитное подразделение операторов дронов. Он добавил, что формирование было переведено на этот участок фронта из Курской области.

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