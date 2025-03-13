Культовый певец 80-х отказался от выступлений в России и на Украине

Продюсер Ничипорук: Певец Томас Андерс отказался выступать в России и на Украине

Продюсер Владимир Ничипорук заявил, что участник группы Modern Talking Томас Андерс (настоящее имя — Берндхант Вайдунг) отказался от выступлений в Россиин и на Украине. Его слова приводит RTVI.

«Он не хочет вступать ни там, ни там. (...) Какую повестку правительство диктует, такой он и придерживается», — объяснил продюсер одного из сольных альбомов немецкого артиста.

В 2022 году Андерс отменил концертный тур по России. Ничипорук сообщил, что музыканту тяжело далось это решение, поскольку в стране у артиста большое количество фанатов. «Он законопослушный гражданин, который с уважением и с любовью относится к российским поклонникам», — отметил продюсер.

Ранее немецкий поп-музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал санкции, введенные против России.