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12:30, 13 марта 2025Культура

Культовый певец 80-х отказался от выступлений в России и на Украине

Продюсер Ничипорук: Певец Томас Андерс отказался выступать в России и на Украине
Ольга Коровина

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Продюсер Владимир Ничипорук заявил, что участник группы Modern Talking Томас Андерс (настоящее имя — Берндхант Вайдунг) отказался от выступлений в Россиин и на Украине. Его слова приводит RTVI.

«Он не хочет вступать ни там, ни там. (...) Какую повестку правительство диктует, такой он и придерживается», — объяснил продюсер одного из сольных альбомов немецкого артиста.

В 2022 году Андерс отменил концертный тур по России. Ничипорук сообщил, что музыканту тяжело далось это решение, поскольку в стране у артиста большое количество фанатов. «Он законопослушный гражданин, который с уважением и с любовью относится к российским поклонникам», — отметил продюсер.

Ранее немецкий поп-музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал санкции, введенные против России.

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