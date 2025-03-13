Вероятность бесплатной раздачи квартир в России оценили

Fam Properties: Бесплатная раздача квартир в современной России маловероятна

Бесплатная раздача квартир в наше время трудно реализуема. Есть ли шансы вернуться к советской схеме жилобеспечения, «Газете.Ru» пояснил директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин.

По мнению эксперта, возобновить такую меру в сегодняшней России крайне трудно — потребовались бы огромные отчисления из бюджета и установление госконтроля за частью стройотрасли. Массово раздавать жилплощадь можно было при плановой экономике, когда ресурсы распределялись централизованно, подчеркивает Тумин. «В современных реалиях рыночной экономики и при существующих финансовых ограничениях подобная схема выглядит маловероятной и может привести к дополнительным рискам для строительного рынка и экономики в целом», — заявил собеседник издания.

По словам Тумина, если задумываться над возвращением такой процедуры, прежде всего необходимо понять, кто станет «дарителем» жилья. Частные застройщики больше заинтересованы в получении прибыли да и сами нередко просят помощи у властей — к примеру, в форме субсидий или льготного налогообложения.

Аналогично перспективу с дарением квартир оценили и в Госдуме. По мнению парламентария Олега Савченко, такую функцию уже выполняет сельская ипотека, которая дает государству гарантию, что заемщик не покинет регион сразу после получения жилья.