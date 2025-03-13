Лавров выразил безразличие к позиции ЕС по Украине

Лавров заявил, что ему безразлична позиция стран ЕС по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему безразлична позиция стран Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Меня не интересует их позиция, честное слово. С некоторых пор вообще не интересует», — отметил глава МИД.

Таким образом Лавров ответил на вопрос о его отношении к позиции Евросоюза по мирному урегулированию.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что лидеры стран ЕС и Великобритании боятся наказания президента США Дональда Трампа за наращивание военной помощи Украине, в случае если американская сторона посчитает это препятствием для мирного урегулирования конфликта.