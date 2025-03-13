Лидеры ЕС испугались наказания Трампа за помощь Украине

FT: Европейские политики боятся наказания Трампа за помощь Украине

Лидеры Европейского союза (ЕС) и Великобритании боятся наказания президента США Дональда Трампа за наращивание военной помощи Украине, в случае если американская сторона посчитает это препятствием для мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Вполне возможно, что в какой-то момент американцы начнут активно возражать против того, что мы делаем», — приводит издание слова европейского дипломата.

Авторы материала также указывают, что способность стран Европы увеличить свои поставки техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) является дискуссионной. По их словам, они вряд ли смогут заместить помощь Соединенных Штатов.

14 июня прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова на мирное урегулирование конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что для этого Киев должен вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, восточноевропейской республике необходимо отказаться от членства в НАТО.