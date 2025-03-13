Лукашенко оценил сотрудничество России и США словами «труба Европе и Украине»

Лукашенко: Если Россия и США договорятся, то Европе и Украине труба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможное сотрудничество России и США словами «труба Европе и Украине». Его слова приводит ТАСС.

«Если россияне, Россия договорится с США — труба Европе и Украине вместе взятым. (...) В их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая ведет себя до сих пор (...) недальновидно», — заявил белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин в ответ предположил, что белорусский коллега под трубой имел в виду газовую трубу.

Ранее Путин порассуждал насчет предложения США по прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что подобные предложения должны быть рассчитаны на долгосрочный мир и устранение причин кризиса.