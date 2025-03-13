Лукашенко: Курская область будет освобождена в течение нескольких дней

Территории Курской области будут освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение нескольких дней. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Несколько дней — и она будет освобождена», — предположил белорусский лидер.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко высказал предположение о сроках освобождения Курской области и положительно прокомментировал его поездку в регион. «Что вы думаете, главнокомандующий просто так ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать всю территорию — завтра уже», — добавил политик.

Ранее Лукашенко оценил предложение США по прекращению огня на Украине. По его словам, Вашингтон имеет представления об этом в общих чертах и стремится узнать пожелания обеих сторон конфликта.