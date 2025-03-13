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14:25, 13 марта 2025РоссияЭксклюзив

Супруги рассказали о встрече с солдатами ВСУ в руинах собственного дома под Суджей

«Лента.ру»: Супруги Ушкаловы выжили, встретив ВСУ в руинах дома под Суджей
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Супруги Валентина и Александр Ушкаловы из Курской области, прячась в руинах собственного дома, встретили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вывезли их сначала в интернат под Суджей, а затем — в Сумскую область. Об этом «Ленте.ру» рассказала дочь Ушкаловых Юлия Мозжухина.

По ее словам, в августе 2024 года, когда дом пенсионеров в деревне Викторовка оказался разрушен, они прятались от бомбардировок в исправительной колонии в Малой Локне, а затем перебрались в заброшенный бункер времен Великой Отечественной войны. Однако, проведя там неделю без еды и воды, супруги решили вернуться на место жительства, до которого добирались, прячась от дронов и бомб в ямах под найденной маскировочной сеткой.

В Викторовке россияне обнаружили, что от их дома осталась только душевая кабина. В подвале под руинами они провели несколько дней, пока не услышали, что кто-то ходит по развалинам и спрашивает, есть ли выжившие. Ушкаловы сразу поняли, что это украинцы, и сами позвали их. «Один наверху остался, другой к ним в подвал спустился. Пока он по лестнице шел, мама с папой еще раз попрощались. Мама папе говорит: "Саша, сейчас нас расстреляют, наверное". Они поцеловались и стали держаться за руки», — рассказала Мозжухина.

В результате солдаты ВСУ предложили отвезти пенсионеров в интернат в Судже, где уже находились другие мирные жители. Когда украинские военные заметили сомнения супругов, то заявили, что те могут остаться, однако предупредили о грядущих сильных боях в Викторовке. В машине Валентина Ушкалова обратилась к солдатам и попросила, если они везут их в поле с целью лишить жизни, сделать это возле дома. В ответ украинцы рассмеялись и сказали: «Если бы мы хотели вас убить, мы бы это уже сделали».

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Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о младенце, который четыре месяца находился в подвале на оккупированной ВСУ территории. По словам чиновника, он навестил семью мальчика, который сейчас чувствует себя хорошо.

Кроме того, 12 марта сообщалось о двух срочниках, проведших в оккупации полгода. Молодых людей заметили покидающими Суджу после новостей об освобождении города.

ЖЗЛ
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