Мостовой высмеял вызов Дзюбы в сборную России

Александр Мостовой высмеял вызов Артема Дзюбы в сборную России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале высмеял вызов в национальную команду форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.

Он счел эту новость немного смешной. «Когда надо было, не вызывали, какие-то конфликты были, а сейчас против команды, название которой мне даже трудно выговорить, его вызывают, чтобы он побил рекорд», — заявил Мостовой.

Он также призвал вызвать в сборную его и Александра Кержакова, который делит с Дзюбой рекорд по количеству голов за сборную. «Я бы тоже какой-нибудь рекорд в 50 с лишним лет установил, тоже забил бы гол команде из торгового центра "Гренада"», — заявил Мостовой.

О вызове Дзюбы в сборную России стало известно ранее 13 марта. С Гренадой команда Валерия Карпина сыграет 19 марта, а 26 марта встретится с Замбией.