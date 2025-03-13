Мужчину с поясом из килограмма наркотиков задержали на вокзале в российском регионе

В Петербурге полиция задержала на вокзале мужчину с поясом из 1 кг наркотиков

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 45-летнего уроженца Коми с крупной партией гашиша. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Мужчина в состоянии опьянения привлек внимание сотрудников полиции на Московском вокзале. Его доставили в дежурную часть, где во время досмотра обнаружили на нем белый пояс из ткани с десятью полиэтиленовыми пакетиками. Экспертиза показала, что в них были наркотики, общей массой в килограмм.

Установлено, что мужчина работал карьером-закладчиком. Гашиш он приобрел в интернете и планировал его распространить в Ярославле, куда и направлялся. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по делу о наркотиках и разбое. Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.

Ранее сообщалось, что в Тамбове правоохранители задержали глав двух предприятий с кокаином.

