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21:21, 13 марта 2025Бывший СССР

На Украине вновь выступили против заморозки конфликта

Ермак: США и Украина не согласятся на заморозку конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США и Киев не согласятся на заморозку украинского конфликта. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Мы не пойдем на замороженный конфликт, наши партнеры из США тоже против такого сценария. Мы против "Минска-3", а Европа будет вовлечена в мирный процесс», — написал Ермак.

Таким образом, Ермак вновь выступил против заморозки конфликта. В январе 2024 года он заявлял, что «это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды».

Ранее сообщалось, что Украина озвучила на переговорах с делегацией США в Джидде 11 марта «красные линии» в переговорах с Россией по урегулированию конфликта.

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