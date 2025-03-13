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17:55, 13 марта 2025Мир

На Западе раскрыли цель 30-дневного перемирия на Украине

Дизен: США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack.

«Это соглашение не предусматривает никаких политических решений и, скорее всего, будет использовано американцами и европейцами для переброски на Украину новых вооружений», — написал он.

По мнению профессора, за это время Великобритания также может разместить свои войска на территории Украины. Он отметил, что на это указывают заявления британских властей.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также посчитал, что временное перемирие на Украине предлагается для передышки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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